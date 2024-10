Segelflieger stürzte im Rax-Gebiet ab: Todesopfer aus Wien

Ein Mann sei ums Leben gekommen, hieß es am Montag auf Anfrage seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Bei dem Opfer handelt es sich laut KURIER-Informationen um den Piloten, einen 57-Jährigen aus Wien . Weitere Personen seien nicht in dem Flugzeug gewesen. Das abgestürzte Luftfahrzeug war in der Nacht auf Montag von einem Hubschrauber des Innenministeriums geortet und gefunden worden.

Der Mann galt nach dem Start am Flugplatz-West in Wiener Neustadt als vermisst. Der Absturzort liegt im Rax-Schneeberg-Gebiet.

"Wir haben das Wrack in der Nacht geortet. Der Pilot war aber bereits tot", bedauert ein Ermittler der Alpinpolizei Niederösterreich am Montag. Derzeit ist eine Kommission der Flugunfall-Untersuchungsstelle am Absturzort, die Ermittlungen laufen.