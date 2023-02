Drogenhandel aus dem Gefängnis geleitet? Angeklagter (26) schweigt

Ist er „einer der größeren Chefs des Clans“, wie ein Mitangeklagter behauptet? Nein, sagt der Sohn eines ehemaligen Fußballers, der sich am Landesgericht Wiener Neustadt wegen Drogenhandels im großen Stil verantworten muss. Sonst sagt der 26-Jährige aber gar nichts. Er schweigt zu allen Vorwürfen, nur sein Verteidiger spricht von „haltlosen Anschuldigungen“ und Polizisten, die „ihrer Fantasie freien Lauf gelassen“ hätten.

Die Anklage gegen den achtfach Vorbestraften hat es in sich. Aus seiner Haft in der Justizanstalt Hirtenberg soll er über ein eingeschmuggeltes Handy den Drogenhandel organisiert haben. Insgesamt zehn Kilo Heroin, vier Kilo Kokain sowie ein Kilo Haschisch und 100 Gramm Crystal Meth seien über Mittelsmänner verkauft worden, legt ihm die Staatsanwaltschaft zur Last. Die Einnahmen: Mehr als 300.000 Euro.

Das bestreitet der 26-Jährige, er gibt nur den Verkauf von 250 Gramm Heroin zu.