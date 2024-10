Selbstversuch: Was passiert, wenn man sich auf eMail-Betrüger einlässt

Einfacher als gedacht, warnt die Exekutive: Wer sich in sozialen Medien anmeldet, gibt dort eine eMail-Adresse preis. Wer an Gewinnspielen teilnimmt oder für einen Newsletter anmeldet, ebenso. Betrüger können diese Daten absaugen, die auch im Darknet verkauft werden. Die Mailadresse einer Journalistin ist berufsbedingt verbreitet.

Wie gelangen aber Betrüger, die oftmals auch in Callcentern im Ausland sitzen, an die Mailadressen ihrer potenziellen Opfer?

Ein einziger Buchstabe

Der Absender in „Werners“ Bettelpost war zudem gut imitiert: Es existiert tatsächlich ein Werner H., der ab und an (ernst gemeinte) Presseaussendungen verschickt. Allerdings gibt es einen Unterschied in der Mailadresse, der so winzig ist, dass er nicht auffällt, ohne bewusst danach zu suchen – ein einziger Buchstabe war im Scam-Mail anders. Dessen Betreff („Reise“) war so harmlos, dass das betrügerische Mail durch den Spamfilter rutschte.

Aber zurück zu „Werner“, der nur auf eine mitfühlende „Wie konnte das denn passieren?“-Reaktion aus Österreich gewartet zu haben schien. Nach dem höflichen „Danke“ kam er direkt zur Sache: Moneygram ist die beste Möglichkeit. Das versendete Geld wird bei einer Moneygram-Agentur in bar eingezahlt. Und wiederholte, er brauche 900 Euro.