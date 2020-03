Protest gegen Fahrerlaubnis für Fischer im Naherholungsgebiet

Das Projekt liegt fertig auf dem Tisch: Das Verbund-Kraftwerk Altenwörth, das im Gemeindegebiet Kirchberg am Wagram (Bezirk Tulln) liegt, soll mit einer rund 13 Kilometer langen Fischwanderhilfe ausgestattet werden. Weil im Zuge dieses Baus, Fischern künftig die Zufahrt mit Pkw genehmigt werden soll, kommt Widerstand von den Anrainern.

Aufregung gab es schon vorher, sagt Anrainer Daniel Gruber. Es sei schon lange eine sogenannte Traverse geplant, die der Verbund errichten will. „Dass das weniger ein Spazierweg wird, als ein Wall, auf dem Lkw fahren können, haben wir nicht gewusst“, sagt Gruber. Vom Verbund sei dann der Vorschlag gekommen, dass man die bestehende Traverse der Gemeinde, also den Damm, der durch den Altarm geht, (am Foto oben im Vordergrund), weiter verwenden könnte, so Gruber.