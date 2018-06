Fischwanderhilfe: Rekord-Fang von 125-Zentimeter-Wels

Die Fischwanderhilfe Greifenstein ist Teil vom „Netzwerk Donau“. Das Elektrizitätsversorgungsunternehmen Verbund, das das Kraftwerk Greifenstein betreibt, hat 2011 das Projekt „Netzwerk Donau“ gestartet, das sich die Herstellung der Durchgängigkeit an ausgewählten Strecken der Donau, sowie die Errichtung spezieller Strukturmaßnahmen in Stauwurzelbereichen in Form von Kiesbänken, Inseln und Nebenarmen zum Ziel gesetzt hat. In den kommenden Jahren soll die Fischfauna von vier Natura 2000-Gebieten und von Zubringersystemen verbessert werden.