Lebensmittel-Bilanz: Reformen für die Fische

Die gute Nachricht kurz vor Weihnachten: Die heimische Speisefischproduktion wird heuer um sechs Prozent steigen. Das ist gut, weil im Vorjahr der Selbstversorgungsgrad mit Speisefisch lediglich sechs Prozent betrug. Die restlichen 94 Prozent wurden importiert.

Seit Jahren gibt es Pläne, den Selbstversorgungsgrad deutlich zu erhöhen. Zumal ja auch der Fischbestand der Meere durch Überfischung gesunken ist. Es gibt mittlerweile auch Versuche, Garnelen in Österreich zu züchten. Bisher werden vor allem Forelle und Karpfen gezüchtet.

Ein Grund, warum die Produktion in den vergangnen Jahren nur langsam stieg, ist der gemeinsame Markt in der EU. Wie auch bei anderen Lebensmitteln ist die Produktion im Ausland billiger. Die Obfrau vom Verband Österreichischer Forellenzüchter, Helga Bültermann-Igler, weiß, wo die Konkurrenzware herkommt. „Früher waren es Forellen aus Italien. Derzeit sind es Forellen aus der Türkei. Dort wird die Zucht stark subventioniert.“ Dazu kommt, dass in Österreich viele kleinere Betriebe Fische in Anlagen züchten, die nicht so einfach zu bewirtschaften sind.