In Europa gehen ab heute die Fische aus

Gemessen am Pro-Kopf-Verbrauch liegt Österreich mit 13,4 Kilo im Jahr auf Platz 20 der 28 EU-Staaten. Dennoch würde die heimische Produktion nicht lange ausreichen, laut WWF gerade einmal bis Mitte Jänner (siehe Grafik). Europa würde demnach heute, am 9. Juli, der Fisch ausgehen. Vor gut 20 Jahren reichte die europäische Produktion noch einen Monat länger. Vor dreißig Jahren konnte Europa die Nachfrage noch bis September oder Oktober mit Fisch aus heimischen Gewässern decken, geht aus den Berechnungen der New Economics Foundation hervor.