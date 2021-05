Projekt für Magdi: Ruhiger Spatenstich, spektakuläres Etappenziel

So gerne hätten Magdi Gallhuber und ihre Eltern zum freudigen Ereignis Freunde und Unterstützer um sich gehabt. Doch der Spatenstich für das neue barrierefreie Zuhause für die junge Mostviertlerin musste die kleine Familie aufgrund der Pandemie alleine vornehmen. Der 1. Mai, an dem Magdi ihren 22. Geburtstag feierte, war der ideale Tag dafür.

Neben dem in mehreren Etagen in den Hang gebauten Elternhaus in St. Georgen am Ybbsfeld (Bezirk Amstetten) geht jetzt das große Projekt los, in einem Zubau eine ebenerdige funktionelle Bleibe für die 22-Jährige zu errichten. Wie vom KURIER berichtet, ist Magdi Gallhuber im Juni 2016 bei einer Ausfahrt mit dem Rad mit einem Pkw kollidiert. Von einer Sekunde auf die andere wurde das Leben der 17-jährigen HLW-Schülerin, aber auch das ihrer Eltern, aus der Bahn geworfen.