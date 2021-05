67.353 Termine vergeben: Run auf Impftermine in NÖ hält weiter an

Im Rahmen der am Montag gestarteten Registrierungsmöglichkeit für Menschen ab dem 50. Lebensjahr wurden knapp mehr als 90.000 Buchungen gezählt. Die Anmeldung wird am Freitag für die Gruppe ab dem 30. Lebensjahr freigeschaltet. Vom kommenden Montag an stehen schließlich Zeitslots für alle ab 16 Jahren zur Verfügung.