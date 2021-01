Profi-Schütze behält Olympische Spiele in Tokio im Visier

Dem Lichtblick folgte gleich wieder der nächste Corona-Dämpfer.

Am Wochenende hatte sich der niederösterreichische Profi-Sportschütze Bernhard Pickl beim ersten Qualifikationswettkampf seit Langem souverän für die Europameisterschaften qualifiziert. Einen Tag später kam aus Finnland die ernüchternde Botschaft, dass die EM im März aufgrund der Covid-Situation abgesagt ist. Da heißt es für den Mostviertler Top-Schützen, mentale und körperliche Balance zu bewahren. Denn noch immer hat er die Qualifikation für die im Sommer geplanten Olympischen Spiele in Tokio voll im Visier.

„Es war im Herbst nicht leicht. So viele Wettkämpfe sind ausgefallen. Die Ungewissheit sorgte auch bei mir für ein mentales Tief“, schildert der Schütze. Mittlerweile hätten er und seine Trainer Wege gefunden, mit der extremen Corona-Belastung umzugehen. In Gaming im Bezirk Scheibbs geboren, bekam er über den dortigen Schützenverein die Liebe zu Kimme und Korn sozusagen in die Wiege gelegt. Dort, wo sein Vater als Oberschützenmeister den Verein führt, hat Bernhard mit vier Jahren am ersten Wettbewerb teilgenommen.