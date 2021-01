Filzmaier über Wahl in St. Pölten: "Krisen nutzen Amtsinhabern"

Für die Neos könnte der 24. Jänner zur Zitterpartie werden, glaubt der Experte, der auch an der Donau-Uni in Krems lehrt. „Bei der Landtagswahl 2018 erhielten die Neos im Bezirk St. Pölten-Stadt knapp über fünf Prozent der Stimmen und lagen damit nicht weit hinter den Grünen. Bei der Nationalratswahl waren es in St. Pölten sogar mehr als sieben Prozent. So gesehen besteht eine Chance, doch ich wäre skeptisch. Bei den genannten Wahlen waren ja allgemeine Stimmungslagen ausschlaggebend, man hat nicht stadtspezifisch gepunktet.“