St. Pöltner Wahl-Überblick: Personen, Punkte, Pandemie

So weit will man bei den Neos nicht gehen, die mit Comedian Nikolaus Formanek frischen Wind auf die St. Pöltner Polit-Bühne bringen wollen. „Den Einzug in den Gemeinderat schaffen“, lautet der Wunsch Formaneks, der schon beim Liberalen Forum unter Heide Schmidt Politik-Erfahrung sammeln konnte.

Mit dabei ist auch die KPÖ, die zuletzt 2001 bei der Gemeinderatswahl (0,83 Prozent) in St. Pölten an den Start ging. Allerdings kandidieren die Kommunisten als offene Liste, die notwendigen Unterstützungserklärungen konnten erreicht werden.