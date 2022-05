Die knallgelben Felder, die jetzt in voller Blütenpracht in der Landschaft leuchten, sind die reine Freude. Die Rapsblüte ist nicht nur sicht-, sondern durch die emsigen Bienen auch unüberhörbar. Und die beiden Landwirte Johann Braunshofer und Bernhard Datzberger würden am liebsten gut gelaunt mitsingen. Denn es kündigt sich heuer für den Frühsommer eine gute Rapsernte an. Das Wetter im Frühjahr war ideal.

Die beiden Ölpioniere erleben derzeit als Obmann und Stellvertreter der bäuerlichen Genossenschaft „Alternative Ölerzeugung Mostviertel“ (A.Ö.M.) mit 91 Genossenschaftern große Wertschätzung. Der international angespannte Markt für Sonnenblumen- oder Rapsöl ist auch für die A.Ö.M deutlich spürbar. „Die Anfragen nach großen Mengen Öl, aber auch nach rohem Raps häufen sich. Längst hätten wir alle Reserven verkaufen können, aber wir produzieren für unsere Stammkunden weiter“, sagt Braunshofer. Auf dessen Hof in Unterhömbach bei Neuhofen/Ybbs befindet sich auch die Öl-Mühle und der Verkaufsladen der Genossenschaft.