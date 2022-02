Pressbaumer entwickelt digitalen Fitness- und Ernährungscoach

Was nun zu einer wahren Fitness-Karriere samt eigener App geworden ist, hat beim Pressbaumer Niki Schramek ähnlich begonnen wie bei vielen anderen auch: „Mit 16 bin ich ins Fitnessstudio gegangen, um für die Mädels breiter zu werden. Dann aber habe ich bemerkt, dass mir der Sport Spaß macht.“

Seitdem hat sich beim heute 21-Jährigen einiges getan. Nach der Ausbildung zum Fitnesstrainer hat er Anfang Februar seine eigene App namens „Faio – Fitness All In One“, auf den Markt gebracht. „Ich möchte den Menschen den Einstieg in den Sport vereinfachen. Ich war zu Beginn sehr schüchtern und habe im Fitnessstudio immer nur an den Geräten trainiert, die irgendwo im Eck standen.“

Während dieser Zeit hat er aber seinen jetzigen Geschäftspartner Michel Harris kennengelernt. „Er hat gesehen, wie ich eine Übung falsch ausführe und hat, mir dann gezeigt, wie es richtig geht.“

Mehr als Zielgewicht

Mittlerweile ist Niki selbst ein Vollprofi und gibt, zusammen mit Harris, seine Kenntnisse im Bereich Fitness über seine App sowohl an Anfänger als auch an Experten weiter. „Der Unterschied zu vielen anderen Fitness-Apps ist, dass wir uns nicht nur auf den Sport, sondern auch auf die Ernährung konzentrieren“, sagt Schramek.

Neben dem Zielgewicht werden deshalb auch Faktoren wie Schlaf, Arbeitszeit oder Freizeit berücksichtigt. Außerdem passe sich die App an den Konsumenten an, nicht umgekehrt. Je nach Abo wird die benötigte Kalorienmenge angepasst oder Übungen ausgetauscht. Equipment sei für die App-Nutzung nicht zwingend notwendig. „Man kann auch daheim auf der Matte trainieren.“

Das letzte Projekt der beiden Fitnesstrainer soll das aber noch nicht gewesen sein. „Ich denke da an eine App für Fitnesscoaches“, sagt Schramek. Das sei aber noch Zukunftsmusik. Zuerst gelte es, die aktuelle App im deutschsprachigen Raum zu etablieren.