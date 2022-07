Poysdorf: Fachschule wird Ort zum Arbeiten und Wohnen

Alleinstellungsmerkmal

Neben Investitionen in die Infrastruktur der Schulstandorte soll die Neuorganisation also auch dazu dienen, neue Ausbildungsschwerpunkte zu schaffen. Jeder Standort wird sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal haben, denn „jede Schule soll wissen, wofür sie steht“, so Teschl-Hofmeister. Mistelbach wird eine Green-Care-Ausbildung anbieten, bei der es darum geht, die positive Wirkung der Natur, von Tieren und Pflanzen professionell in der Sozialbetreuung zu nutzen.

Während im Weinviertel die Entscheidung gefallen ist, wird andernorts noch an einer Nachnutzung getüftelt. So zum Beispiel in Ottenschlag; die Schüler werden künftig am Standort Edelhof unterrichtet, das Schlossgebäude könnte touristisch genutzt werden. Fix ist: Schüler aus Gaming, die eine landwirtschaftliche Ausbildung anstreben, können Platz in Gießhübl finden. Jene aus Sooß werden in Pyhra unterrichtet. Tulln wurde fachlich aufgeteilt auf die Standorte Obersiebenbrunn, Edelhof und Mistelbach. Unterleiten und Hohenlehen werden am Standort Hohenlehen zusammengeführt.