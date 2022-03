Neue Pflege-Ausbildung soll Schule machen

Die Bewerbungsfrist für den FH-Studiengang läuft noch bis 15. August, laut Fachhochschule haben sich bereits rund 100 junge Menschen dafür angemeldet. In Mistelbach werden 50 Studienplätze angeboten, unterrichtet wird in adaptierten Räumlichkeiten der Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege. Der Studiengang dauert sechs Semester, wobei die Praxis 50 Prozent des Studiums ausmacht.

„Dabei sind die Studierenden in Mistelbach genauso gut aufgehoben wie in Krems“, sagt Karl Ennsfellner, Geschäftsführer der FH Krems. Der Studiengang ist identisch, es werden zudem dieselben Vortragenden am neuen Standort unterrichten. Damit die Studierenden die gleichen Voraussetzungen vorfinden, wird investiert; unter anderem wird auch ein sogenanntes „Health Lab“ geschaffen, in denen die Studierenden anhand von computergesteuerten Puppen die medizinischen Abläufe erlernen können. Wer abschließt, darf sich diplomierte(r) Gesundheits- und Krankenpfleger(in) nennen.