Umfrage: So denken die Niederösterreicher über die Bundesregierung

Im kommenden Jahr, vermutlich am 29. Jänner, wird in Niederösterreich ein neuer Landtag gewählt. Die ÖVP möchte dabei ihre absolute Mehrheit verteidigen. Dieses Unterfangen könnte allerdings äußerst schwierig werden, wie auch diverse Umfragen zeigen. Inflation, Teuerung, Corona-Beschränkungen, die Folgen des Krieges in der Ukraine – die Regierenden stehen derzeit besonders hart in der Kritik.

Energiepreisdeckel

Kein Geheimnis ist, dass man im größten Bundesland mit der Performance der Bundesregierung nicht zufrieden ist. Zuletzt hatte etwa Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit ihrer Forderung nach einem Energiepreisdeckel aufhorchen lassen. Sie stellte sich damit gegen Bundeskanzler und Parteikollegen Karl Nehammer.