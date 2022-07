NÖ: Kfz-Dieb soll auch Fahrrad gestohlen haben

In der Zeit von 27. bis 29. Juni 2022 nahmen vorerst unbekannte Täter einen in Perchtoldsdorf, Bezirk Mödling, vor einem Wohnhaus abgestellten hochpreisigen Pkw unbefugt in Betrieb. Nach Ermittlungen konnte der Wagen in der Gemeinde Sooß, Bezirk Baden, entdeckt werden. Er war ohne Kennzeichen abgestellt worden.

Als sich am 30. Juni dann ein Radfahrer nach Mitternacht dem Pkw näherte und diesen mit einem Schlüssel öffnete, konnte der Mann festgenommen werden. Beschuldigt wird ein 24-jähriger kroatischer Staatsbürger, ohne aufrechten Wohnsitz in Österreich. Er zeigte sich bei seiner Einvernahme nicht geständig.