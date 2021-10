Postfilialen in drei Gemenden stehen vor dem Aus

In Sieghartskirchen sei die Einrichtung eines Partners für die Post zwar nicht obligatorisch, dennoch denke man darüber nach. Dafür ist die Bürgermeisterin von Sieghartskirchen Josefa Geiger (ÖVP) dankbar. „Wenn wir es nicht schaffen sollten, die Filiale zu halten, dann geht meine Bitte dahingehend, dass ein Post-Partner in Sieghartskirchen entsteht“, so die Bürgermeisterin. Aktuell habe sie aber noch Hoffnung. Es sei der Gemeinde nämlich bereits vor ein paar Jahren gelungen, eine Schließung abzuwenden. „Ich habe Verständnis dafür, dass die Post Gewinne erzielen muss. Aber ohne Post dastehen, das wäre schon ein Verlust“, so die Bürgermeisterin. Genau deshalb werde sie weiterhin Gespräche mit Vertretern des Unternehmens führen. Eine Lösung könnte ihrer Meinung nach sein, die Angestellten in der Postfiliale auf zwei aufzustocken. „Das hat es bereits früher gegeben, wodurch die Angestellten die Zeit hatten, Zusatzprodukte zu verkaufen.“

Weniger Filialen

Obwohl die 440 Postgeschäftsstellen in den vergangenen fünf Jahren nicht weniger geworden sind, so ist die Zahl der Filialen von 90 im Jahr 2016 auf nun nur mehr 80 gesunken. Im Gegensatz dazu hat die Post 10 neue Partner eingerichtet.