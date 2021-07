Polizist gibt in Uniform und Tracht den Takt an

„Es sind so zwölf oder etwas mehr Konzerte, die wir in normalen Jahren spielen. Als Dienstmusik begleiten kleinere Ensembles von uns dienstliche Ereignisse, Jubiläen oder Feiern, aber auch Begräbnisse“, schildert Wieser die Einsätze der Polizeimusik. Deren Mitgliederzahl ist im Stillstand der Pandemie auf rund 50 Musiker gesunken. An die 65 sollen es wieder werden, kündigt Wieser an.

Seine musikalischen Wurzeln hat Wieser in der heimatlichen Carl-Zeller-Musikschule und dem Linzer Musikgymnasium, Kurse an der Bruckner-Uni und Dirigentenausbildungen auf höchstem Niveau ließen den Trompetenspieler reifen. Freude hat Wieser derzeit auch am heimatlichen Dirigentenpult: „Die ersten Proben und Ausrückungen waren toll. Alle sind mit Eifer dabei, auch das musikalische Niveau ist gut.“