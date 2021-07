25 Jahre Schwimmtrainer: Einsatz im schwimmenden Klassenzimmer

Sommerlicher Fixpunkt

Die „Wasserratte“ war für den Job genau der Richtige: Weil die Familie wegzog, war der geborene Vöslauer in jungen Jahren nach Südafrika gekommen und zeigte dort Gefallen am und Talent für den Wassersport.

Mitte der 1980er kehrte Fasching zurück und spielte als Wasserball-Profi in etlichen europäischen Ländern. Hauptberuflich ist er noch immer dem Wasserball verbunden, und zwar als Trainer beim ASV Wien. „Aber die Schwimmkurse im Sommer im Thermalbad Bad Vöslau gehören für mich einfach dazu, das ist ein Fixpunkt. Auch wenn heute Kinder kommen, deren Mütter schon bei mir gelernt haben“, sagt er schmunzelnd.

Angesprochen werden alljährlich Kinder der ersten Volksschulklassen, und die Nachfrage ist groß, wenngleich „das in den ersten Jahren viel stärker war, da gab es teilweise zehn Kurse pro Sommer“, sagt Fasching. Damals gab es aber auch keine so große Auswahl an Schwimmkursen.

Unterstützung bekommt Fasching heuer von seiner Tochter Zoe, die 2018 als Teilnehmerin bei Heidi Klums Model-Castingshow „Germany“s next Topmodel“ bekannt wurde und seitdem in etlichen TV-Formaten in Erscheinung trat. Als willkommene Abwechslung freut sie sich, den Kindern beim Schwimmenlernen zu helfen, ganz ohne Glamour und Drama.

Was Mike Fasching motiviert? „Die Freude in den Augen, wenn die Kinder am Kursende alleine durchs Becken schwimmen.“