Festival "Glatt&Verkehrt" bietet in Krems Musikwerkstatt

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder unten für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Über 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und sechs Referierende – von Jung bis Alt, Profis und Laien – haben sich in den Räumlichkeiten der Musikschule Krems versammelt, um hier sechs Tage lang bis 16. Juli ihre pure Freude am Musizieren auszuleben. Das Haus der Musik am Hafnerplatz ist erstmals Gastgeberin der Musikwerkstatt im Rahmen von Glatt & Verkehrt.

„Hausherr“ Musikschuldirektor Hubert Pöll begrüßte Festivalleiter Albert Hosp und Evelyn Fink-Mennel, die die Musikwerkstatt leitet. Hosp zeigte sich beeindruckt von der „stimmigen Atmosphäre im Haus der Musik und der großzügigen Ausstattung“.