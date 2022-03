Polizeitrick: Fahndung nach der verdächtigen Geldbotin

Spuren der 24-Jährigen fanden sich in einem Appartement in Wien, in dem die Ermittler im November vergangenen Jahres drei Polen festnehmen konnten. Mit dem Kautionstrick sollen die falschen Polizisten zuvor im Bezirk Tulln ihren Opfern 180.000 Euro abgeknöpft haben. Eine 27-jährige Verdächtige hatte beim Zugriff der Polizei 50.000 Euro Bargeld und Golddukaten im Wert von 22.000 Euro in ihrer Unterwäsche versteckt.