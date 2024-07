Polizeiaufmarsch gegen Jugendbanden: Der große Wurf blieb aus

In Niederösterreichs hat in der Nacht auf Freitag eine " Aktion scharf " im Zusammenhang mit der ausufernden Jugendkriminalität stattgefunden.

Der große Wurf ist bei den nächtlichen Kontrollen aber ausgeblieben. Intern wurde im Vorfeld eifrig darüber diskutiert, ob die Aktion an einem Wochen- bzw. Arbeitstag bei knapp unter 30 Grad der richtige Zeitpunkt sei, um Kriminelle aufzustöbern. In der Innenstadt herrschte Donnerstagabend gähnende Leere.

Die in der Stadt bestehenden drei Schutzzonen (Stadtpark, Esperantopark, Hauptbahnhof) seien zwar insgesamt eine "Erfolgsstory“, am Bahnhof gebe es dennoch weiterhin Probleme mit Drogen oder Belästigungen, erklärt Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP). Es gelte zu zeigen, dass "kein Platz für Unsicherheit und Kriminalität“ sei.

Wegend es großen Aufgebots an Polizeikräften Donnerstagabend blieb auch Kritik nicht aus. In SPÖ-Kreisen in Wiener Neustadt sprach man von einem "Showprogramm". Die Fraktion hat eine Petition für die Wiedereinführung einer Polizeiinspektion am Bahnhof gestartet.

Drei Inspektionen im Stadtgebiet

Eine ganz klare Absage dazu kommt vom Innenminister und Landespolizeidirektor Franz Popp. Im Stadtgebiet gibt es bereits drei bestehende Polizeiinspektionen. Die Direktion am Burgplatz sei nur ein paar hundert Meter vom Bahnhof entfernt.