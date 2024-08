Polizei liegt in der Familie: Pilotin, Hundeführerin und Alpinist

Wenn Regine Groll den Polizeihubschrauber "Libelle“ durch enge Schluchten und vorbei an Felswänden manövriert, kann es schon sein, dass sie am Tau unter ihr wertvolle Fracht hat – nämlich ihren eigenen Ehemann, Flightoperator Roland Groll sowie ihre Schwägerin, Bezirksinspektorin Ulrike Groll – mitsamt ihrem siebenjährigen Malinois-Rüden Grayson .

Aber wie kam es dazu, dass gleich drei Familienmitglieder in die Polizeiuniform schlüpfen?

"Ich bin mit Einsatzorganisationen groß geworden. Mit 15 Jahren war ich bei der Feuerwehr und habe damals noch als Gendarm an der Grenze Österreich-Slowakei in Berg angefangen“, so Roland Groll.

Staatlich geprüfter Bergführer

Nach seinem Wechsel nach Mödling und zur Einsatzeinheit verknüpfte der eingefleischte Bergfex seine Leidenschaft mit dem Beruf. Aufgewachsen am Fuße des Kletterparadieses Hohe Wand im Bezirk Wiener Neustadt wollte der Polizist auch im Dienst hoch hinaus, weshalb er bei der Alpinpolizei anheuerte.

Heute ist der 44-Jährige einer der fundiertesten Alpinisten in Uniform, staatlich geprüfter Bergführer, Polizeibergführer und Flightoperator bei der Flugpolizei. "Ich war immer in den Bergen. Was gibt es daher Besseres, als auch beruflich so einer Tätigkeit nachzugehen?“, meint der 44-Jährige.