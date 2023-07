Vermisstensuche auf 2.000 Meter: Polizeihunde werden fit für die Berge

Bezirksinspektorin Ulrike Groll und ihr Malinois baumeln unter dem Polizeihubschrauber in luftiger Höhe am Seil. Grayson ist bereits ein top ausgebildeter Personenspürhund. Damit er aber auch bei der Vermisstensuche im Gebirge eingesetzt werden kann, müssen die Diensthundeführerin und der Vierbeiner eine spezielle Ausbildung durchlaufen.

Das fünftägige Training dazu läuft diese Woche auf der Hohen Wand und in Puchberg am Schneeberg im südlichen Niederösterreich. Werden alle Hürden des Trainings gemeistert, wird die Landespolizeidirektion Niederösterreich Ende der Woche vier neue alpine Einsatzhunde in den Dienst stellen können. 40 sind es derzeit österreichweit. Und der Bedarf wird immer größer.

