Polizei erbittet Hinweise zu geflüchtetem jungen Sträfling

Was den zweiten, wesentlich gefährlicheren Insassen der Justizanstalt Krems-Stein betrifft, der wie berichtet am Dienstag ebenfalls im Zuge eines Spitalsaufenthalt in Krems geflohen ist, hat das dort zuständige Landesgericht noch nicht über eine Fahndung mittels Fotos entschieden. Dabei gilt der 35-jährige Tschetschene, der wegen eines Raubüberfalls in Stein inhaftiert ist, als brandgefährlich.