Politischer Wirbel um ÖVP-Brief an Vereinsobleute

Bürgermeister Werner Krammer will die Anschuldigung nicht auf sich sitzen lassen: „Das ist ein Witz. Wir haben ganz offiziell um ein Bild angefragt, weil wir den Vereinen danken und sie in dieser schwierigen Zeit motivieren wollen.“ Egal was man unternehme, immer würden Gründe für Kritik gesucht. Viele Vereine hätten Bilder für die Aktion geschickt, so Krammer. Sie werden in dieser Woche onlinegestellt.

Die Vermutung, die WVP sammle bereits Wahlkampfmaterial, bestreitet Krammer: „Lächerlich, wenn schon Wahlkampf, dann nächstes Jahr im Jänner“.

Wolfgang Atzenhofer