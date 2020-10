Pizzeria-Mord war für Verdächtigen eine "Ehrensache"

Der Fall hatte in Kreisen türkischstämmiger Landsleute für Empörung und Aufsehen gesorgt. Nach einem angeblichen „Ehrenmord“ in einer Pizzeria in Pitten im Bezirk Neunkirchen hatte der mutmaßliche Täter Bilder des blutüberströmten Opfers via soziale Medien verbreitet. Auch die Witwe des Getöteten erfuhr so von der Tat an ihrem Mann.

Am Dienstag wird dem 31-jährigen Co-Besitzer des Pizzalokals am Landesgericht Wiener Neustadt der Prozess gemacht. Laut seinem Anwalt, Strafverteidiger Nikolaus Rast, ist Gökhan Y. geständig, die Bluttat mit einem

20 Zentimeter langen Küchenmesser begangen zu haben. Er habe nach monatelangen Enttäuschungen und Erniedrigungen die Nerven verloren und 13-mal auf seinen Kontrahenten Hasan Ö. eingestochen. „Bei Täter und Opfer handelt es sich um ehemals beste Freunde. Sie waren wie Brüder, die Familien sind verschwägert, und die Kinder gehen gemeinsam in die Schule“, erklärt Rast. Die beiden Türken hatten vor Jahren gemeinsam für eine Supermarktkette gearbeitet und den Plan gefasst, sich mit einer Pizzeria selbstständig zu machen.