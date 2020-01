Verdächtiger postete Foto von Mordopfer nach Tat in Pizzeria

Nach dem Mord an einer 42-jährigen Frau in Ybbs an der Donau in der Vorwoche ist es am Montag bereits zur nächsten Bluttat in Niederösterreich gekommen. In einer Pizzeria in Pitten im Bezirk Neunkirchen wurde ein 33-jähriger Mann kurz nach 11 Uhr Vormittag mit einem Messer erstochen. Als dringend tatverdächtig gilt der Geschäftspartner und Gründer des Pizza- und Kebab-Lokals, Gökhan Y. (38). Er wurde an Ort und Stelle von der Polizei festgenommen. Zuvor dürfte der mutmaßliche Täter noch ein Foto des getöteten Hasan Ö. auf seinem WhatsApp-Status online gestellt haben.

Die beiden aus der Türkei stammenden Männer waren seit geraumer Zeit befreundet. Sie betrieben auch partnerschaftlich das Pizzerialokal. Erst vor eineinhalb Jahren engagierten sich beide im Zuge eines Charity-Kebab-Essens zugunsten des Kidsnest-Krisenzentrums der Kinderfreunde in Wiener Neustadt, erinnert sich der Pittener Bürgermeister Helmut Berger. Er lernte damals auch im Zuge des Events beide Männer kennen.