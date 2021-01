Perchtoldsdorf: Anrainerkampf dem Schleichweg

Der Ärger ist groß. „Wir kommen uns wirklich wie Bürger zweiter Klasse vor“, sagt Gerald S. Was die Anrainer der Perchtoldsdorfer Rembrandtgasse erzürnt: Sie sind Anwohner eines Schleichwegs, der die Ketzergasse in Liesing schneller mit der A21 verbindet. Ideal, um dem täglichen Stau auf der überlasteten B12 zu entkommen.

Der Verkehr, auch der Schwerverkehr, habe in den vergangenen Jahren massiv zugenommen, sagt Anrainer John H. Rund 3.000 Fahrzeuge pro Tag nutzen die Gasse. Viele fahren zu schnell, manche hupen sogar aufgrund des Rechtsvorrangs.

Schwellen verschwanden

Nahezu alle der 66 Haushalte haben sich nun zur "Interessensgemeinschaft Rembrandtgasse" zusammengeschlossen sowie Unterschriften gesammelt und fordern dringend eine Verkehrsberuhigung in ihrer Straße, in der auch ein Spielplatz liegt. Da nun die Einbahn der Industriestraße wieder in Richtung Norden gedreht wurde, befürchten sie gerade am Abend weitere Belastungen.

Dabei hatte es bis 2019 eine Lösung gegeben: Schwellen, die nach den ersten Anrainerprotesten in den 80er Jahren errichtet wurden und den Abschneider unattraktiver machten.