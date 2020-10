Perchtoldsdorf: Entwürfe für neue Regeln beim Bauen

Ober- und Untergrenzen

Werden Grundstücke geteilt, sollen diese eine Größe von mindestens 600 Quadratmetern nicht unterschreiten. Fallweise liegt die Untergrenze auch bei 800 Quadratmetern. Außerdem soll es Beschränkungen, wie viel gebaut werden darf, geben. Im Stadtinneren soll eher verdichtet werden, im Bauland-Kerngebiet gilt dann auf einigen Flächen also eine Obergrenze für sechs Wohneinheiten pro Grundstück. In äußeren Ortsteilen soll es weniger dicht sein, es soll eine Obergrenze von zwei Wohneinheiten pro Grundstück gelten.

Eine weitere Regel soll Grünräume sichern. Mindestens zehn Prozent der Grundstücksfläche sollen als Freifläche bleiben. Auch bei bereits bebauten Grundstücken wünscht man sich diese Regel, so will man „das viele Grün zwischen den Gärten sichern“, sagt Kö. „Mir ist aber auch bewusst, dass das eine Einschränkung in den Nutzungsrechten ist. Es ist aber auch noch nichts beschlossen, das ist einmal ein Vorschlag und wir sind offen für Anmerkungen“, sagt sie.