Altenheime in Niederösterreich bis Ende der Woche durchgeimpft

Bis Ende dieser Woche sollen alle Bewohnerinnen und Bewohner der 105 Pflege- und Altenheime in Niederösterreich die erste Corona-Impfung verabreicht bekommen haben – sofern alles nach Plan läuft. Aktuell stehen noch 7.500 Impfstoffe aus. Werden diese pünktlich geliefert, werden seit dem Impfstart am 27. Dezember insgesamt 26.000 Dosen in Niederösterreich verimpft worden sein.

Das Land bestätigt damit eine Aussendung des Bundeskanzleramtes von Dienstagmittag, in der von einer Durchimpfung aller Alten- und Pflegeheime in Niederösterreich und Kärnten binnen zwei Wochen die Rede war. Die notwendige zweite Teilimpfung soll dann in den kommenden zwei Wochen erfolgen.