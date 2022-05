Partnerschaft der Landtage: Gemeinsame Interessen sind Kitt der Regionen

Begonnen hat die Freundschaft der beiden Landtage 1992 mit dem niederösterreichischen Landtagspräsidenten Franz Romeder; er suchte nach einem passenden Partner für seinen Landtag und wurde mit Erich Iltgen in Sachsen fündig. „Niederösterreich war unsere erste parlamentarische Partnerschaft, und es ist unsere intensivste, vorrangigste und nachhaltigste Partnerschaft“, betonte der sächsische Landtagspräsident Matthias Rößler.

Wobei klar ist: Hier geht es um handfeste Interessenspolitik, auch im Hinblick der Wertigkeit der Regionen in Europa. „Wir haben viele gemeinsame Anliegen, die wir auch in der Union vertreten müssen“, so Karl Wilfing.

Gemeinsam umsetzen

Gutes Beispiel für den Austausch ist das Thema Digitalisierung: So orientierte man sich in Sachsen am niederösterreichischen Modell und dessen Umsetzung. Und auch bei der Delegationsreise wurden bei einer Diskussion zum Zivil- und Katastrophenschutz die Erfahrungen der letzten Jahre ausgetauscht.

Unwetterereignisse, die Corona-Pandemie und nun die Ukrainekrise forderten die Einsatzkräfte nicht nur, sondern zeigten auch auf, wo man an Grenzen stößt. Zudem wird das Aufgabengebiet der verschiedenen Hilfsorganisationen immer umfassender.