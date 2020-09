Papierfabrik Hamburger: Urteil gegen Listen-Chef aufgehoben

Wahrheitspflicht

Das Oberlandesgericht Wien (OLG) zerpflückte allerdings das Urteil und hob es auf. Moraw hatte die entscheidenden Aussagen nicht als Zeuge unter Wahrheitspflicht getätigt. Strametz und sein Anwalt Amir Ahmed sehen sich durch die Entscheidung bestätigt. "Ich habe keine Sekunde daran gezweifelt, dass dieses Urteil geboben wird", so Ahmed. Der Jurist ist nun auf die Neuaustragung gespannt.

Vor allem deshalb, weil die Doppelrolle Moraws als Bürgermeisters und Verbundplan-Chef genau durchleuchtet werden soll. Denn das OLG schreibt vor, dass bei der neuen Verhandlung sowohl die Entscheidungsträger der Firma Hamburger, also auch Moraw unter Wahrheitspflicht als Zeugen auszusagen haben. Außerdem müsse der gegenständliche Planungsvertrag als Beweismittel herangeschafft werden und die rechtlichen Verhältnisse in der Verbundplan zum Zeitpunkt der Wahl Moraws zum Bürgermeister geklärt werden, so das OLG in seiner Entscheidung.