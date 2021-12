Paartherapie statt Leichengeruch am Tatort

Karin Hammerl hat so viel Leid, Brutalität und seelische Abartigkeit gesehen und erlebt, dass es vermutlich für mehrere Leben reicht. Sie war wochenlang im Kellerverlies des Inzest-Vaters Josef Fritzl oder bei der Identifizierung von 71 Leichen im Schlepper-Lkw nach der Flüchtlingstragödie von Parndorf. Heute kann sie sich kaum erklären, wie man in einem Raum voller toter Menschen alle Emotionen ausblenden und sich nur auf seine Arbeit konzentrieren kann – nämlich wichtige Spuren zu sichern. Selbst als die Opfer der Gewaltverbrechen wenig später am Seziertisch des Gerichtsmediziners lagen, galt es, mit voller Aufmerksamkeit daneben zu stehen und nicht die Fassung zu verlieren. Erlebnisse, die ein Leben lang prägen, sagt die 46-jährige Niederösterreicherin.

25 Jahre Polizeiarbeit

In 25 Jahren Polizeiarbeit, zwölf Jahre davon als Tatort-Spezialistin bei der Spurensicherung des nö. Landeskriminalamts, war Karin Hammerl bei fast jedem schweren Verbrechen näher dran, als ihr heute lieb ist. Dennoch sind der Ermittlerin in ihrer aktiven Zeit fast nie Zweifel an ihrer Arbeit gekommen. „Man erlebt die hässlichsten Dinge, aber nicht allein, sondern in einem extrem starken Team. Das lässt einen im Job weiter funktionieren“, erklärt sie. Was vor allem geholfen hat, war jede Menge Galgenhumor. Wie könnte man das sonst ertragen, meint die einstige Kriminalistin.