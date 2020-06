NÖ: Warum Tatort-Experten Rettungskräfte schulen

Aus diesem Grund sind die Polizei und das Rote Kreuz Niederösterreich eine Kooperation eingegangen. Seit dem Vorjahr schulen Spezialisten der Spurensicherung Rettungsmannschaften im richtigen Verhalten an Verbrechensschauplätzen. Da Ersthelfer in den meisten Fällen vor den Ermittlern an Tatorten eintreffen, hänge von deren Verhalten viel ab, meint Ostermann.

Dieser Tage war der Leiter der Tatortgruppe in der Landesverbandszentrale Tulln, um eine Fortbildung auf dem Gebiet für Lehrsanitäter abzuhalten.

Leichenstarre

Neben dem Lehrpersonal waren auch die Einsatzleiter aller Such- und Rettungshunde-Organisationen in Niederösterreich dabei. Schwerpunkt der Schulung war das Verhalten an Tatorten im Zuge von Rettungseinsätzen.