Eifersüchtelei in der Krise: ASBÖ greift Rotes Kreuz an

Hat das Rote Kreuz in Zeiten von Corona ein Monopol, was die Krisenbewältigung betrifft? Geht es nach dem direkten Mitbewerber am Rettungsmarkt, lautet die Antwort eindeutig „ja“. Der Präsident des Arbeiter-Samariter-Bundes ( ASBÖ), Franz Schnabl, hat am Wochenende mit scharfer Kritik am Roten Kreuz aufhorchen lassen.