Josef Fritzl bald frei? Gericht gibt psychiatrisches Gutachten in Auftrag

Der Fall hat weltweit für Entsetzen und Entrüstung gesorgt. Josef Fritzl (er hat seinen Namen im Gefängnis geändert) hielt seine Tochter 24 Jahre lang in einem dunklen Keller-Verlies in Amstetten in Niederösterreich gefangen und zeugte mit ihr in dieser Gefangenschaft sieben Kinder. Im März 2009 wurde er für seine Gräueltaten wie Mord durch Unterlassung, Freiheitsentziehung, Vergewaltigung, Blutschande und andere Delikte zu lebenslanger Haft und Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verurteilt. Er sitzt seither im Maßnahmenvollzug im Gefängnis Krems-Stein. Aus dieser Einrichtung gibt es zu Lebzeiten normalerweise kein Freikommen.

Aber für das Landesgericht Krems scheint Fritzls geistige Abnormität anscheinend nach 13 Jahren nicht mehr gegeben zu sein. Bei der jährlichen Überprüfung Ende September entschied man, den 86-Jährigen in den "Normalvollzug" (lebenslange Freiheitsstrafe) zu überstellen. Das bringt mit sich, dass Lebenslange in Strafhaft bereits nach 15 Jahren erstmals einen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen können.

Geistiger Zustand

Die Staatsanwaltschaft Krems hatte damit wenig Freude und legte sich mit einem Einspruch quer. Der Akt ging damit in die nächste Instanz an das Oberlandesgericht Wien. Dieses entschied am 30. November den Fall in die Hände eines Gutachters zu legen. Dieser soll nun Fritzl erneut begutachten und in einer Expertise über dessen geistigen Zustand entscheiden.