Staatsanwalt gegen mögliche Entlassung von Josef Fritzl

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Er ist mit Abstand der prominenteste Häftling Österreichs. Josef Fritzl hielt seine Tochter 24 Jahre lang in einem Keller-Verlies in Amstetten (NÖ) gefangen und zeugte mit ihr sieben Kinder. Im März 2009 wurde er für seine Gräueltaten wie Mord durch Unterlassung, Vergewaltigung, Freiheitsentziehung und auch Blutschande zu lebenslanger Haft und Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verurteilt. Er sitzt in Krems-Stein, wo er sogar seinen Namen geändert hat.