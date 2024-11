Nach Ostumfahrung Wr. Neustadt: So soll die neue Grazer Straße aussehen

Sie versprechen weniger Platz für den motorisierten Verkehr, dafür mehr für Radfahrer und Fußgänger sowie eine deutliche Begrünung des Straßenzuges, der Wiener Neustadt jahrzehntelang "wie eine Demarkationslinie in Ost und West geteilt hat", wie es Verkehrsstadtrat Franz Dinhobl (ÖVP) anlässlich der Präsentation der Pläne am Mittwoch formulierte. "Diese Teilung kann jetzt beendet werden."

Es war von Anfang an ein Argument für den Bau der umstrittenen Ostumfahrung in Wiener Neustadt gewesen: die dadurch erreichte Verkehrsberuhigung im Stadtzentrum ermögliche eine Umgestaltung der stark befahrenen und derzeit wenig ansehnlichen Bundesstraße 17 im Stadtgebiet (Grazer Straße) . Nun liegen erste Entwürfe des Planungsbüros Rosinak & Partner dazu vor.

Doch so bald werden die Arbeiten nicht beginnen. Erst nach Freigabe der Ostumfahrung sei dies möglich, kündigte Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) an: "Bis dahin wird es sicher noch zwei Jahre dauern." Vorerst werden die Planungen bis 14. November im neuen Wiener Neustädter Rathaus sowie in einer Auslage in der Fußgängerzone Neunkirchnerstraße zu sehen sein. Man erhoffe sich "Inputs aus der Bevölkerung, um die Pläne weiterzuentwickeln", so Dinhobl.