Ebreichsdorf: Ex-ÖVP-Gemeinderat kandidiert nach Rücktritt für Grüne

So sei ihm etwa die "enge Zusammenarbeit auf Landesebene in Niederösterreich mit der FPÖ" ein Dorn im Auge. "Letztlich war das Tüpfelchen auf dem i das Nein zum Renaturierungsgesetz , das für mich nicht nachvollziehbar ist“, so Cichra. Und er stellt klar: „Auf Gemeindeebene ist es grundsätzlich anders, allerdings möchte ich nicht, dass mein Name im Zusammenhang mit der ÖVP genannt wird."

Politisch will Cichra aber weiterhin für seine Heimatgemeinde tätig sein - und zwar künftig für die Grünen. "Ich freue mich sehr darüber, dass ich eine neue politische Heimat bei den Grünen gefunden habe, wo ich hinter der Spitzenkandidatin Hannelore Krycha auf dem 2. Listenplatz kandidieren werde“, kündigt er an.

"Soziale Einstellung"

Grund für den Wechsel sei "vor allem die sehr soziale Einstellung" der Grünen und deren "Fokus auf die Umwelt in der unmittelbaren Umgebung“, so Cichra. „Das, was wir in den nächsten fünf Jahren tun, ist entscheidend dafür, wie Ebreichsdorf in 20 Jahren aussieht. Damit meine ich vor allem Umwidmungen in Bauland und Industriegebiet. Für mich ist es wichtig, dass alles mit Maß und Ziel gemacht wird.“