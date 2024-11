Neues Gehaltsmodell: Wie viel Spitalsärzte ab 2025 in NÖ verdienen werden

Jeder Arzt, der in einem Vollzeit-Angestelltenverhältnis steht, bekommt pro Monat 1.000 Euro mehr ausbezahlt. All jene, die gesetzlich in einer Teilzeitbeschäftigung arbeiten erhalten anteilig Anspruch auf die Prämie.

64 Millionen Euro werden pro Jahr in das neue Gehaltsmodell investiert, zufrieden mit der Einigung zeigt sich auch ÖVP-Landesrat Ludwig Schleritzko: "Aktuell arbeiten 4.045 Ärzte in unseren Kliniken. Das sind um über 500 Köpfe mehr als wir noch 2015 verzeichneten. Wir wissen aber auch, dass die Vollzeitkräfte bei weitem nicht in diesem Ausmaß mitgewachsen sind. Die durchschnittlichen Wochenstunden sind in den letzten 9 Jahren um 1,81 Stunden pro Woche gesunken. Deshalb ist es gut und richtig mit einem neuen Gehaltsmodell auch den neuen Rahmenbedingungen gerecht zu werden."

Mitverhandelt hat auch Wolfgang Walentich, Kurienobmann in der NÖ Ärztekammer. "Das neue Gehaltsmodell hat zum ZTiel, Ärzte in unseren Kliniken gute Bezahlung bei zumutbaren Arbeitszeitobergrenzen zu gewährleisten", sagt er. Er zeigte sich mit dem Ergebnis sehr zufrieden.