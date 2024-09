Baubeginn für die Ostumfahrung Wiener Neustadt

"Heute ist ein sehr guter Tag für die Stadt Wiener Neustadt, vor allem aber für die Anrainerinnen und Anrainer in der Nestroystraße und der Grazer Straße, sowie den weiteren vom Ringschluss profitierenden Straßenzügen. Mit dem Baubeginn des Ringschlusses beenden wir endgültig alle Spekulationen und Diskussionen, dass dieses Projekt, auf das die lärm- und verkehrsgeplagten Menschen seit Jahrzehnten warten, allenfalls nie umgesetzt wird", sagte Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) am Dienstag beim Startschuss für den Ringschluss Wiener Neustadt, die umstrittene Ostumfahrung .

Als eine der meistgeprüften Infrastrukturmaßnahmen in Niederösterreich habe der Ringschluss in allen Instanzen einen positiven Bescheid erhalten, hieß es in einer Aussendung. Die Umweltverträglichkeit sei klar festgestellt worden: Nach dem intensiven Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren in den Jahren 2017 und 2018 wurde der positive Bescheid Anfang 2019 ausgestellt. Nachdem der Verfassungsgerichtshof einen Einspruch abgelehnt hatte, wies auch der Verwaltungsgerichtshof 2022 die letzte noch ausstehende Revision zurück.

Damit konnte nach mehr als sechs Jahren eingehender Prüfung die Umweltverträglichkeit festgestellt und alle nötigen Verfahren erfolgreich und rechtsgültig abgeschlossen werden.

Erste Baumaßnahmen

Den Baubeginn bildet die Herstellung einer geschotterten Baustraße, die vor allem der Erschließung von zukünftigen Brückenbaustellen dient. Dabei wird eine rund 1,3 Kilometer lange und 5,5 Meter breite Verbindung zwischen der Gemeindestraße "Rechte Kanalzeile“ und der B53 Neudörfler Straße errichtet. Baubegleitend werden durch eine Fachfirma für Archäologie archäologische Sondierungen auf der Trasse durchgeführt. Nach Fertigstellung des Projekts verbleibt ein Großteil der Baustraße als zukünftiger Wirtschaftsweg.

Die Arbeiten werden unter Einhaltung der Umweltauflagen aus den Genehmigungsbescheiden abgewickelt: So werden beispielsweise Messungen der Luftgüte und des Baulärms durchgeführt oder aber auch die verwendeten Baumaschinen auf die Einhaltung der Emissionsstandards kontrolliert.

Das Projekt kostet 40 Millionen Euro, Verkehrsfreigabe des 4,3 Kilometer langen Straßenstücks soll 2027 sein.