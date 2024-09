Ostumfahrung: Tage vor dem Baustart liegen die Nerven blank

Wenige Tage bevor Bagger auffahren und die Baustraße zur Errichtung der Ostumfahrung in Wiener Neustadt gebaut wird, liegen in der Causa die Nerven blank. Am Montag kam es im Wiener Neustädter Gemeinderat zu Protesten der Umfahrungsgegner. Sie hatten sich eine politische Debatte zu dem umstrittenen Straßenprojekt erwartet.