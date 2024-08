Ostumfahrung Wiener Neustadt: Von Gegnern gebautes Baumhaus geräumt

Das von Gegnern der geplanten Ostumfahrung Wiener Neustadt in der Fischa-Au im Raum Lichtenwörth (Bezirk Wiener Neustadt) errichtete Baumhaus ist am Freitag entfernt worden. Grund für die Räumung des Areals war laut Land Niederösterreich, dass das Baumhaus nicht Bau-, Wasser- und Naturschutzrecht entsprach. Reagiert worden sei mit Protest, berichtete die Initiative "Vernunft statt Ostumfahrung" in einer Aussendung. Für Nachmittag wurde eine Solidaritätskundgebung angekündigt.