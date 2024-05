Protestkundgebung gegen Ostumfahrung Wiener Neustadt

40 Jahre nach dem Protest gegen den Bau eines Donaukraftwerks bei Hainburg (Bezirk Bruck a.d. Leitha) haben Umweltaktivisten von damals und heute Samstagabend in einer "Pressekonferenz der Tiere 2.0" - in Anlehnung an das Medienereignis im Frühjahr 1984 - den sofortigen Stopp der geplanten Ostumfahrung Wiener Neustadt gefordert. Das Projekt würde "eine verheerende Asphaltschneise durch ein Naturschutzgebiet und fruchtbarste Äcker schlagen", wurde in einer Aussendung gewarnt.