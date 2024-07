Ostumfahrung Wr. Neustadt: Nächste Runde im Enteignungsverfahren

Im Herbst fällt voraussichtlich der Startschuss zum Bau der Ostumfahrung von Wiener Neustadt . Für die Gegner des Projekts stand diese Woche am Landesverwaltungsgericht in St. Pölten (LVwG) der nächste entscheidene Termin an.

Im Enteignungsverfahren mehrerer betroffener Grundstückseigentümer stand die Berufungsverhandlung am LVwG an. Von den ursprünglich 91 Grundbesitzern , die vom Bau der Trasse betroffen sind, haben sich ursprünglich neun gegen die Grundablösen des Landes NÖ geweigert.

Wie die Plattform "Vernunft statt Ostumfahrung" erklärt, weist Proksch auf die Säumigkeit Österreichs beim Klimaschutz, die Umsetzung der aktuellen UVP-Richtlinie und die seiner Meinung nach "nicht ordnungsgemäße Prüfung des öffentlichen Interesses am Bau der Straße" hin.

Kampf bis zum obersten Gericht

Das öffentliche Interesse an einer intakten Umwelt und an Ernährungssicherheit sei bisher nicht berücksichtigt worden, so der Anwalt. “Das Gericht wird nun eine schriftliche Entscheidung fassen, ob die Enteignungsbescheide bestätigt oder aufgehoben werden". Sollte es nötig sein, gibt es danach die Möglichkeit, den Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshof anzurufen, kündigt Proksch bereits weitere Zwangsschritte an.