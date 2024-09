Ostumfahrung: "Umweltaktivisten" wegen bengalischer Feuer im Visier

Eine auffallende Wende haben in den vergangenen Wochen die Proteste gegen den Bau der Wiener Neustädter Ostumfahrung genommen.

Bevor in wenigen Tagen die ersten Bagger auffahren und mit der Errichtung der Bauerschließungsstraße für den 4,8 Kilometer langen Ringschluss begonnen wird, spitzt sich die Lage zwischen Gegnern und Befürwortern des Straßenprojekts deutlich zu.

Man habe mit den Vandalenakten und diversen Schmierereien in der Stadt nichts zu tun, erklärt Karl Linauer von der Initiative. "Diese Schmierereien sind absolut kontraproduktiv und schaden unserer Sache“, sagt Linauer.

Aus "Solidarität“ mit einer Gruppe Aktivisten, die am Freitag vor der kroatischen Insel Krk einen Erdgas-Tanker (LNG) blockierten und von der Polizei darauf hin unsanft entfernt wurden, zündeten die Au-Besetzer in Lichtenwörth bengalische Protestfeuer.

Nachdem das Holzhaus aus den Baumwipfeln befördert war, hatten vermummte Besetzer die Plattform zwischen den Bäumen wieder hochgezogen . Am Wochenende kam es zum nächsten Eklat.

Zauner bezieht sich auf eine Gruppe, die seit November die Fischa-Au in Lichtenwörth besetzt hat. Mitte August ließen die Bezirkshauptmannschat Wiener Neustadt und die Marktgemeinde Lichtenwörth ein von den Aktivisten illegal errichtetes Baumhaus von der Polizei entfernen.

Kritik dafür kommt von der Bürgerinitiative " Rettet die Lobau “ sogar aus den eigenen Umweltschutzreihen. "Diese Pyrotechnik mitten im Naturschutzgebiet neben Ackerflächen zu zünden, wo Bio-Lebensmittel wachsen, ist ziemlich kontraproduktiv und schadet der Sache“, heißt es in einem Statement.

Bei all dem Wirbel gerate das eigentliche Thema in den Hintergrund, heißt es bei der Initiative "Vernunft statt Ostumfahrung“. Das Hauptargument der Straßengegner: Die Umfahrung füge sich in eine verfehlte Planungskultur ein.

Zweithöchste Versiegelungsrate

Wiener Neustadt wurde im jüngst veröffentlichten WWF-Bodenreport als Stadt "mit der zweithöchsten Versiegelungsrate in Österreich ausgewiesen“, so Simon Pories, Bodenschutzsprecher des WWF-Österreich: "Wo eine neue Straße kommt, folgt meist auch schon das nächste Gewerbegebiet und Flächenfraß“.