Ostumfahrung Wiener Neustadt: Experten warnen und fordern Projektstopp

In Bezug auf die aktuelle Besetzung erklärte Irene Nemeth von "Vernunft statt Ostumfahrung", die Initiative weise bereits seit fast vier Jahren "auf die Fakten hin, die von renommierten Wissenschaftlern untermauert werden".

Landbauer: Umweltverträglichkeit "klar festgestellt"

Die rund 4,8 Kilometer lange B17 Ostumfahrung Wiener Neustadt soll nach ihrer geplanten Fertigstellung im Juni 2027 an die B60 anschließen und in Richtung Süden bis zur B53 beim Anschluss zur Mattersburger Schnellstraße (S4) führen. Nach Angaben des Landes soll der Straßenring den Stadtverkehr in den Projektgemeinden entlasten, die Erreichbarkeit des neuen Landesklinikums verbessern und den Ausbau der sanften Mobilität in der Innenstadt von Wiener Neustadt ermöglichen.

All das geschehe "unter Wahrung modernster Natur- und Umweltschutzstandards", wurde am Freitag anlässlich der Bekanntgabe des geplanten Baubeginns festgehalten. "Der Ringschluss ist eine der meistgeprüften Infrastrukturmaßnahmen in Niederösterreich und hat in allen Instanzen einen positiven Bescheid erhalten", erklärte der für Verkehr zuständige LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) in einer Aussendung. Die Umweltverträglichkeit sei "klar festgestellt worden"